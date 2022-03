Desio

Sul posto sono intervenuti l'automedica e i Vigili del Fuoco, in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Scontro tra auto e moto, paura per un 18enne. L'incidente è avvenuto in corso Italia, a Desio, all'altezza del vecchio deposito del tram. Sul posto automedica e pompieri.

Scontro tra auto e moto in corso Italia, ferito un 18enne

L'incidente in corso Italia a Desio è avvenuto poco dopo le 17.30. Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Due i veicoli coinvolti, una Yaris e una moto. Sul posto si sono portati, oltre alla Croce Verde di Lissone, anche l'automedica e i Vigili del Fuoco. Oltre ai soccorritori, per i rilievi i Carabinieri, e gli agenti della Polizia Locale. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

A quanto risulta da una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe rimasto incastrato con un braccio sotto l'auto ed è stato liberato grazie all'intervento dei pompieri. Quindi, dopo le prime cure, il ragazzo è stato caricato sull'ambulanza della Croce Verde lissonese e trasferito in ospedale. In fase di accertamento la dinamica. Fortunatamente alla fine l'incidente si è rivelato meno grave di quanto potesse sembrare. Verde il codice con cui si è concluso l'intervento del servizio d'emergenza.