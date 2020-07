Scontro tra auto e moto, paura per un centauro FOTO

Scontro tra auto e moto, paura per un centauro. E’ intervenuta anche l’eliambulanza poco fa a Seveso per soccorrere un 56enne.

Scontro tra auto e moto, paura per un centauro

E’ intervenuto anche l’elisoccorso, poco fa, giovedì 2 luglio 2020, per un incidente stradale avvenuto a Seveso. Intorno alle 14, in corso Isonzo, un centauro di 56 anni è stato soccorso in codice rosso dopo lo scontro con un’auto.

Soccorso un 56enne

Secondo quanto riferito dall’Azienda regionale dell’emergenza urgenza, l’uomo è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, per sua fortuna in condizioni meno serie di quelle che si temeva in un primo momento. La dinamica del sinistro sarà ricostruita dalla Polizia Locale, intervenuta in corso Isonzo insieme ai soccorritori.

