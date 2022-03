Sirene di notte

L'incidente è avvenuto intorno all'una nel tratto tra Lissone Muggiò e Viale Elvezia.

Notte sostanzialmente tranquilla sul fronte interventi di soccorso in Brianza.

Scontro tra auto in Statale 36: soccorsa una 20enne

Nelle ultime ore infatti l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha segnalato solamente un incidente avvenuto sulla Statale 36 intorno all'una. Secondo quanto riferito da Areu il sinistro è avvenuto nel tratto tra Lissone Muggiò e Viale Elvezia ( in direzione Sud) avrebbe visto coinvolte due auto.

L'intervento di soccorso è stato richiesto per una ragazza di 20 anni assistita poi sul posto dagli operatori della Croce verde lissonese. Fortunatamente la giovane, le cui condizioni già da un primo momento erano sembrate buone, non ha avuto necessità di essere trasportata in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Milano.

Nella serata di ieri, intorno alle 22, segnaliamo anche un incidente tra due auto avvenuto in Autostrada A4 all'altezza del raccordo con la Tangenziale Est. Due le persone soccorse: un 32enne e un 38enne assistiti dai volontari della Croce rossa di Brugherio. L'ambulanza è poi ripartita verso l'ospedale di Vimercate in codice verde.