Incidente

Scontro tra auto in via Diaz, tre feriti

Tra le persone portate in ospedale anche un bambino di sei anni

Scontro tra auto in via Diaz, tre feriti

Giussano · 13/07/2026 alle 13:22

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Tre persone sono finite in ospedale,  questa mattina, a causa di un incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro tra  mezzi è avvenuto in via Diaz a Giussano 

Un mancata precedenza

Ci sarebbe una mancata precedenza allo stop, all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 11.30 in via Diaz a Giussano.  Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto.

Tre persone ferite

L’impatto tra i mezzi ha causato il ferimento di tre persone : una donna di 54 anni, un uomo di 58 e un bambino di 6 anni.  Sul posto sono subito arrivati i soccorsi in codice giallo: un’ambulanza della Croce bianca di Mariano e una pattuglia di agenti della Polizia locale.

In ospedale a Cantù

I feriti, per fortuna non in modo serio, dopo i primi soccorsi e medicazioni sono stati portati in ospedale a Cantù, per accertamenti in codice verde.

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