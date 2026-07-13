Scontro tra auto in via Diaz, tre feriti

Tre persone sono finite in ospedale, questa mattina, a causa di un incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro tra mezzi è avvenuto in via Diaz a Giussano

Un mancata precedenza

Ci sarebbe una mancata precedenza allo stop, all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 11.30 in via Diaz a Giussano. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto.

Tre persone ferite

L’impatto tra i mezzi ha causato il ferimento di tre persone : una donna di 54 anni, un uomo di 58 e un bambino di 6 anni. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi in codice giallo: un’ambulanza della Croce bianca di Mariano e una pattuglia di agenti della Polizia locale.

In ospedale a Cantù

I feriti, per fortuna non in modo serio, dopo i primi soccorsi e medicazioni sono stati portati in ospedale a Cantù, per accertamenti in codice verde.