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Incidente stradale tra due autovetture in via Grigne a Giussano, giovedì sera, poco prima di mezzanotte. Nello scontro tra i mezzi, un’auto si è ribaltata ed è finita rovinosamente fuori strada.

L’incidente

Frontale tra due vetture in via Grigna a Giussano, giovedì sera. Erano da poco passate le 23 quando i due mezzi si sono scontrati. Violento l’impatto, tanto che una delle auto si è ribaltata ed è finita fuori strada.

I soccorsi

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono immediatamente intervenute e hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area. Sul posto un’autopompa serbatoio (APS) dal distaccamento di Seregno e un carro fiamma dal distaccamento di Seregno Volontari. Insieme a pompieri sono arrivati anche ambulanze e i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.

Cinque feriti

Cinque le persone coinvolte nell’incidente, di cui 3, trasportate in codice giallo dal personale AREU giunto in posto.