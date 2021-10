Traffico in tilt

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.20. Paralizzato il traffico verso Casatenovo.

Incidente, fortunatamente senza gravi feriti, ma con serie ripercussioni per il traffico cittadino a Lesmo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.20.

Scontro tra auto: lunghe code a Lesmo

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento tra più auto avvenuto in via Marconi, la strada provinciale che da Arcore conduce a Casatenovo passando appunto da Lesmo. Il sinistro è avvenuto in direzione di Peregallo e ha visto l'intervento sul posto dei volontari di Avps Vimercate. Due le persone soccorse: un ragazzo di 25 anni e una donna di 65. I soccorritori, dopo le cure sul posto, sono ripartiti in direzione dell'ospedale in codice verde. I rilievi invece sono stati affidati agli agenti della Polizia locale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Il sinistro ha infatti provocato lunghissime code in direzione Casatenovo.