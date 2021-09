Incidente tra tre auto nella notte in viale Trento Trieste - Sp6 - a Carate Brianza: otto persone hanno avuto necessità di assistenza sanitaria.

Scontro tra auto sulla Sp6: soccorse otto persone

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima dell'una all'altezza dei curvoni già noti per diversi incidenti, anche gravi, avvenuti in passato. In questo caso sono state tre le auto che, per cause ancora da chiarire, sono entrate in collisione.

Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso: diverse squadre di soccorritori, provenienti da Besana, Giussano e Meda, hanno prestato le prime cure alle persone otto persone coinvolte. Sul posto sono intervenute anche due squadre di Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio: le ambulanze infatti sono tutte ripartite verso i vicini ospedali di Desio e Monza, in codice verde.