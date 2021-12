Questa mattina

Il sinistro si è verificato poco prima delle nove all'incrocio tra via Resegone e via Adamello.

Incidente questa mattina, martedì 21 dicembre, poco prima delle nove a Cesano Maderno.

Scontro tra due auto a Cesano: soccorse tre persone

Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Resegone e via Adamello ed ha coinvolto due auto. Secondo una prima ricostruzione una delle due vetture, una Mini, procedeva verso piazza Monte Bianco quando, per cause ancora da chiarire, ha urtato una Peugeot 108 che dopo essersi arrestata allo stop di via Adamello proseguiva per via Valtellina.

Tre le persone soccorse dalla Croce verde lissonese: si tratta di tre donne di 44, 71 e 72 anni. Indenne la donna sulla Peugeot. Le altre due, dopo aver rifiutato il trasporto in ospedale, hanno iniziato ad accusare malesseri ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza: entrambe sono state portate in ospedale per accertamenti.

I rilievi del sinistro invece sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno.