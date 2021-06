Scontro tra due auto a Concorezzo: soccorsi e Carabinieri sul posto

Incidente pochi minuti prima delle 11 a Concorezzo, in via dell'Artigianato. Dopo lo scontro tra due auto, sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, Polizia locale e Carabinieri.

Scontro tra due auto a Concorezzo

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 11 all'incrocio tra via dell'Artigianato e via del Lavoro e che ha visto coinvolte due auto. Al momento sul posto si trovano due ambulanze di Avps Vimercate, la Polizia locale e i Carabinieri di Concorezzo che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Tre le persone soccorse dai sanitari: si tratta di una 17enne, una donna di 25 anni e un uomo, sempre di 25 anni. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile