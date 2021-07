Scontro tra due auto a Giussano, soccorso anche un bambino

Violento scontro tra due auto a Giussano, in via Milano, all'altezza dell'ospedale "Borella". L'incidente si è verificato alle 15,30 di oggi, sabato 17 luglio 2021.

Soccorso anche un bambino

Due le auto coinvolte nel sinistro avvenuto in via Milano, a Giussano. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Besana e Mariano attivate in codice giallo in soccorso di tre persone, tra le quali un bambino di 4 anni e un anziano di 70.

Strada a senso unico

Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per definire la dinamica dell'incidente oltre che per regolare il traffico reso difficoltoso. I mezzi incidentati occupano infatti un'intera corsia di via Milano e la circolazione è stata quindi limitata al senso unico di marcia, in direzione del centro città. Per chi proviene dalla direzione opposta c'è il temporaneo obbligo di svolta a destra in via Pastore.