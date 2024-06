Incidente poco dopo le 15.30 a Lentate sul Seveso, in via Falcone e Borsellino.

Scontro tra due auto a Lentate: una donna e un bimbo soccorsi

Il sinistro, secondo quanto riportato dall'Ageniza regionale emergenza urgenza, avrebbe coinvolto due auto che, per cause ancora da chiarire, sono entrate in collisione lungo l'arteria, non lontano dalla rotonda del cimitero cittadino.

Dopo lo scontro sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Due le ambulanze arrivate sul posto insieme all'automedica e altrettante le persone che hanno avuto necessità di assistenza medica sul posto: un bambino di tre anni e una donna di 42. Al momento, secondo quanto riportato da Areu, una delle ambulanze sarebbe ripartita verso l'ospedale in codice giallo.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso sanitari, anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Seregno per gli opportuni rilievi.

Seguiranno aggiornamenti