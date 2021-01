Scontro tra due auto a Nova, soccorso un 28enne SIRENE DI NOTTE

Scontro tra due auto a Nova Milanese intorno alle 5.30 di oggi, venerdì 8 gennaio. Ambulanza sul posto per un 28enne ma nessun trasporto in ospedale.

Scontro tra due auto a Nova, soccorso un 28enne

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente è avvenuto in via Brodolini dove, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate poco dopo le 5.30. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Desio e i volontari della Croce Rossa di Cinisello.

Ad essere soccorso è stato un 28enne che ha ricevuto sul posto le cure degli operatori del 118, arrivati in codice giallo. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale

