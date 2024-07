Interrotta la strada provinciale che da Vimercate conduce a Bernareggio per un incidente avvenuto poco prima delle 10.30 in cui sono rimaste coinvolte tre persone.

Scontro tra due auto: a Vimercate Vigili del fuoco e ambulanze

Il sinistro si è verificato in via Goito, proprio all'altezza del distributore di benzina. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che una delle due auto coinvolte, una Dacia Sandero, che procedeva da Vimercate in direzione di Bernareggio, si sia portata al centro della carreggiata per svoltare verso il distributore quando è avvenuto l'impatto con un'Audi che arrivava nella direzione opposta e che, dopo lo scontro, è finita sopra la pista ciclabile che costeggia la carreggiata.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

I soccorsi

Dopo lo scontro sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto si sono portate due ambulanze, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza e tre auto della Polizia locale di Vimercate.

Alla guida dell'Audi c'era un uomo di 77 anni, mentre sulla Sandero viaggiavano due donne, di 30 e 55 anni. Tutte e tre persone coinvolte sono state assistite sul posto dagli operatori del 118 e poi trasportate in ospedale per accertamenti. L'intervento dei soccorritori è classificato in codice giallo.

Strada chiusa

Come detto la provinciale è stata chiusa: chi arriva da bernareggio deve necessariamente svoltare verso il centro di Ruginello all'altezza del cimitero mentre chi arriva da Vimercate, alla rotonda deve imbvoccare la strada verso il centro di Ruginello per poi rientrare sulla provinciale all'altezza del cimitero.