Scontro tra due auto all’incrocio tra via Moncenisio e via Verbano a Molinello di Cesano Maderno: coinvolte sette persone.

Scontro tra due auto all’incrocio: sette feriti

Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale che ha coinvolto due auto e un totale di sette persone. Lo scontro è successo alle 11.30. Due anziani, una donna di 85 anni e un uomo di 90, moglie e marito, a bordo di una Renault Megane, si sono scontrati con un’auto Mercedes Classe A con a bordo tre donne di 34, 35 e 37 e due ragazze di 10 e 13 anni, tutte di nazionalità pakistana.

Lo scontro è stato molto violento

Lo scontro è stato molto violento tanto che per liberare le donne che viaggiavano con le due bambine è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto tagliare la portiera per estrarle.

Sul posto anche un’automedica e quattro ambulanze, la Polizia Locale e i Carabinieri. Per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti la via Moncenisio è stata chiusa al traffico. Per ricostruire la dinamica dell’incidente e attribuire responsabilità saranno determinanti le immagini di una telecamera privata puntata sull’incrocio.