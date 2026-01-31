Scontro tra due auto, arrivano i pompieri

Il sinistro si è verificato in via Dei Greppi e ha coinvolto due persone

Scontro tra due auto in via De Greppi a Sovico, dove sono intervenuti i pompieri.

Pompieri in via Dei Greppi per un incidente

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il sinistro si è verificato ieri (venerdì 30 gennaio) in via Dei Greppi a Sovico, intorno alle 19.30. Coinvolte nello scontro due donne di 48 e 54 anni rimaste ferite.

I soccorsi

Le squadre giunte in posto hanno operato per il soccorso ai feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello scenario incidentale. In posto due APS (Autopompa Serbatoio) dai distaccamenti di Lissone e Carate Brianza e i Carabinieri per i rilievi del caso. I feriti sono stati trasportati in codice verde dal personale AREU in ospedale a Carate.