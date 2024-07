Scontro tra due auto in Milano-Meda: sei persone coinvolte

C'è voluto anche l'intervento di una squadra del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture alle prime ore di oggi, sabato 27 luglio, sulla superstrada Milano-Meda.

Scontro tra due auto in Milano-Meda

L'incidente, sulle cui cause sono in corso le indagini, è avvenuto in direzione Sud, nel tratto tra Meda, Seveso e Cesano Maderno. Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, l'autopompa dei pompieri in arrivo da Seregno.

Coinvolte sei persone

Nello schianto tra le due vetture risultano coinvolte sei persone, una donna di 36 anni, due coetanei, un 22enne, un 30enne e un 40enne, affidate al personale del 118 intervenuto con tre ambulanze e un'automedica. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Pio XI di Desio e San Gerardo di Monza.

In superstrada anche le pattuglie della Polizia stradale per i rilievi del caso.