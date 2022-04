Sirene di notte

Ferito lievemente un 19enne. Nella tarda serata di ieri un intervento di soccorso anche a Seregno per un pedone investito.

Intervento di ambulanza e Carabinieri nella notte appena trascorsa a Vimercate a seguito di un incidente verificatosi poco dopo la mezzanotte.

Scontro tra due auto nella notte a Vimercate

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato in via dell'Industria e avrebbe coinvolto due vetture, entrate in collisione per motivi ancora da chiarire.

Sul posto è stata subito inviata un'ambulanza di Avps Vimercate e i Carabinieri del Gruppo compagnie Monza. I volontari del soccorso hanno prestato le prime cure ad un 19enne le cui condizioni, inizialmente apparse serie, sono via via migliorate: il ragazzo è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Pedone investito a Seregno

Nella serata di ieri, lunedì 18 aprile, segnaliamo un altro incidente avvenuto in viale Tiziano a Seregno. Qui, poco dopo le 22 un giovane di 19 anni è stato investito da un mezzo. Mentre resta da chiarire la dinamica del sinistro sono state invece escluse gravi conseguenze per il ragazzo. Subito assistito dai volontari di Seregno Soccorso è stato successivamente trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. Le sue condizioni quindi non desterebbero preoccupazione. I rilievi invece sono sati affidati ai Carabinieri della compagnia di Seregno.