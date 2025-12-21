Scontro tra due auto, occupanti restano incastrati

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare gli occupanti delle auto coinvolte nella notte in un incidente stradale a Seregno
Il sinistro
L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 della notte tra sabato 20 e domenica 21 lungo via San Vitale e ha coinvolto due vetture che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.
L’allarme è scattato in codice rossa considerata la violenza dell’impatto e sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri e squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del fuoco. All’interno di una delle vetture due persone sono rimaste incastrate a causa della deformazione delle portiere conseguente all’urto, che ne impediva l’apertura: i pompieri hanno quindi effettuato le operazioni di soccorso mediante l’apertura delle portiere, consentendo l’estricazione degli occupanti.
Al termine delle operazioni di soccorso, le due persone sono state affidate alle cure del personale AREU e trasportate in codice giallo presso gli ospedali di Desio e San Gerardo di Monza,