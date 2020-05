Scontro tra due auto: paura per una 73enne. Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono stati chiamati a Cesano Maderno insieme ai soccorritori del 118 dopo un incidente.

Auto contro albero

Alle 15.45 di oggi, lunedì 11 maggio 2020, un’automobilista di 73 anni al volante di una Alfa Romeo 145 è finita in ospedale per accertamenti dopo lo scontro con una Suzuki Balenoguidata da un desiano di 75 anni . L’incidente è avvenuto nel centralissimo corso Roma, il lungo rettilineo che collega Cesano Maderno a Bovisio Masciago. La donna lo stava percorrendo in direzione di Bovisio quando, alla sua sinistra, è spuntata l’auto dell’uomo.

Automobilista 73enne soccorsa

Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine del sinitro. In un primo momento sembrava che l’automobilista coinvolta nell’incidente stradale, una donna di 73 anni, fosse rimasta incastrata nell’auto, senza possibilità di uscire da sola, dopo essersi schiantata prima contro un’auto e poi contro un albero.

Polizia Locale e Vigili del fuoco sul posto

Sul posto la Polizia Locale di Cesano Maderno e i Vigili del Fuoco. Insieme a loro, i soccorritori inviati dal 118 in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza urgenza, a bordo di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca della sezione cittadina.

Trasporata a Desio per accertamenti

Secondo l’Azienda regionale dell’emergenza urgenza, la donna è stata trasportata in ospedale a Desio per accertamenti. Per sua fortuna in buone condizioni, nonostante le paure iniziali che hanno fatto attivare anche i pompieri.