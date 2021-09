Intervento degli operatori sanitari di Avps Vimercate, ad Agrate Brianza, sul viale delle Industrie, per un incidente avvenuto poco dopo le 12.30.

Scontro tra due auto: soccorsi in codice rosso

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro ha visto coinvolte due auto che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate sulla Sp121. L'incidente è avvenuto all'altezza della rotonda di accesso all'autostrada A4 in direzione Venezia.

Ad avere necessità di assistenza sanitaria è stato un 85enne, soccorso dai volontari di Avps Vimercate. Fortunatamente l'intervento si è poi concluso in posto, senza il trasporto in ospedale.

Oltre alle ambulanze sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Agrate. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, soprattutto a causa dei lavori stradali in zona, con difficoltà anche in Autostrada, in direzione Venezia per chi deve uscire al casello di Agrate.