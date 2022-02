Sirene di notte

L'incidente poco dopo mezzanotte e mezza sulla ss527 a Monza.

Incidente nella notte a Monza, lungo la ss527: soccorsi tre giovani , fortunatamente non in gravi condizioni.

Scontro tra due auto: soccorsi tre giovani

Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza e avrebbe coinvolto due auto. Mentre la dinamica dell'incidente resta da chiarire i volontari del soccorso della Croce bianca di Biassono hanno fortunatamente escluso gravi conseguenze per i tre ragazzi coinvolti: un 28enne e due 29enni. L'ambulanza infatti, terminate le cure sul posto, è ripartita in codice verde verso l'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza.

Nella serata di ieri invece segnaliamo un infortunio sportivo a Sulbiate. Coinvolta una ragazza di 24 anni soccorsa in un impianto sportivo dai volontari della Croce bianca di Mariano. La ragazza è stata trasportata in ospedale a Vimercate in codice verde.