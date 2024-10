Scontro tra due auto, strada chiusa al traffico

Violento scontro tra due auto quello avvenuto stamattina, giovedì 17 ottobre 2024, attorno alle 7.20 in via Mazzini a Lesmo, nel cuore della frazione di Peregallo, lungo un'arteria sempre molto trafficata poichè corre parallela alla Sp7.

Per cause ancora da accertare una "Bmw" e una "Honda" si sono scontrate quasi frontalmente lungo la strada che collega la frazione lesmese di Peregallo con quella arcorese de La Cà. La Bmw viaggiava in direzione Peregallo, mentre l'altra auto in senso opposto.

Nessun ferito grave fortunatamente

L'impatto è stato violentissimo anche se, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi. Sul posto è arrivata anche una ambulanza che, però, non ha trasportato nessuno dei coinvolti nel sinistro in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente chiuso al traffico la strada in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Ora tocchera alle forze dell'ordine stabilire le cause del sinistro ed accertare le eventuali responsabilità.