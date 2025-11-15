Incidente

Scontro tra due auto sulla Novedratese

Tra feriti in modo lieve anche un bambino di sei anni

Giussano · 15/11/2025 alle 13:32

di

Incidente sulla Novedratese, nel tratto di competenza della Polizia locale di Giussano, poco prima di mezzogiorno. Tra  feriti n modo lieve anche un bambino.

Giussano, incidente sulla Novedratese

Coinvolte due auto

Incidente stradale sulla Sp 102 nel tratto di strada che si immette sulla Novedratese, nei pressi del centro del fresco iperal.    Due i  veicoli coinvolti, una Jeep e una Mercedes.

Quattro feriti in modo lieve

Il sinistro è avvenuto poco prima mezzogiorno: quattro le persone rimaste leggermente ferite dall’impatto tra  i mezzi. Tra loco anche un bambino di 6 anni. In codice verde sono stati portati in ospedale per accertamenti anche una donna di 39 anni e una di 66. Sul posto sono subito arrivati in codice giallo due ambulanze e l’auto medica, oltre ai pompieri, gli agenti della Polizia locale di Giussano e i Carabinieri.

Mancata precedenza

Da una prima ricostruzione della dinamica sembrerebbe che uno dei due veicoli   uscendo, in fase di immissione sulla strada principale, non abbia dato precedenza e si sia  scontrato con l’altro mezzo.

 

