Scontro tra due auto sulla Novedratese

Incidente sulla Novedratese, nel tratto di competenza della Polizia locale di Giussano, poco prima di mezzogiorno. Tra feriti n modo lieve anche un bambino.

Coinvolte due auto

Incidente stradale sulla Sp 102 nel tratto di strada che si immette sulla Novedratese, nei pressi del centro del fresco iperal. Due i veicoli coinvolti, una Jeep e una Mercedes.

Quattro feriti in modo lieve

Il sinistro è avvenuto poco prima mezzogiorno: quattro le persone rimaste leggermente ferite dall’impatto tra i mezzi. Tra loco anche un bambino di 6 anni. In codice verde sono stati portati in ospedale per accertamenti anche una donna di 39 anni e una di 66. Sul posto sono subito arrivati in codice giallo due ambulanze e l’auto medica, oltre ai pompieri, gli agenti della Polizia locale di Giussano e i Carabinieri.

Mancata precedenza

Da una prima ricostruzione della dinamica sembrerebbe che uno dei due veicoli uscendo, in fase di immissione sulla strada principale, non abbia dato precedenza e si sia scontrato con l’altro mezzo.