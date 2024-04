Scontro tra due auto, un ferito

Lo scontro ha interessato due automobili e alla fine una persona è stata portata in ospedale

L'incidente tra due automobili

Il sinistro è avvenuto sabato mattina in via alla Porada 20 a Seregno. Lo scontro ha interessato due automobili e, dopo che l'allarme è scattato in codice giallo sul posto è sopraggiunta un'ambulanza, oltre alla Polizia locale di Seregno, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con l'autopompa e il carro fiamma di Seregno

Due le persone rimaste contuse dall'incidente, una ragazza di 17 anni e una donna 38: entrambe sono state sottoposte alle cure dei sanitari direttamente sul posto, poi la 38enne è stata portata all'ospedale di Carate in codice verde