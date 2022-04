Scontro tra due auto, una si ribalta

Incidente

Il sinistro nella frazione di Omate di Agrate Brianza intorno alle 18

Lo scontro è stato tanto violento che una delle due auto si è ribaltata: su quest'ultima viaggiava una famiglia con due bambine che, fortunatamente, sono uscite illese dalla vettura

Lo scontro tra due auto

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Fabio Filzi, ad Omate, frazione di Agrate Brianza. Due automobili, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate e una delle due, sulla quale viaggiava una famiglia con due bambine, si è ribaltata. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza e ai Vigili del Fuoco di Monza e di Lissone, sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente le due bambini sono apparse spaventate, ma illese, mentre i due genitori di 32 e 30 anni hanno riportato delle ferite, ma non gravi tanto che l'allarme è stato poi declassato da rosso a verde