Soccorsi in codice rosso in Autostrada A4 a seguito di un sinistro avvenuto nel tratto tra Cavenago/Cambiago e Trezzo sull’Adda, in direzione Trieste.

Scontro tra due vetture in autostrada, soccorsi in codice rosso

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 16.30 e vedrebbe convolte due autovetture. Sul posto al momento si trovano due mezzi di soccorso di Avps Vimercate e un’automedica, arrivati sul luogo dell’incidente in codice rosso.

Al momento, sempre secondo quanto riportato da Areu, risulterebbero quattro persone ferite: si tratta d una 26enne e tre uomini di 40, 56 e 60 anni. Le informazioni relative alle loro condizioni saranno più chiare non appena i soccorritori avranno terminato le valutazioni mediche sul posto.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Code in direzione Brescia

A seguito dell’incidente Autostrade per l’Italia segnala code in direzione di Trieste che partono dallo svincolo della Tangenziale est esterna milanese sino a Trezzo sull’Adda. La Polizia sta facendo defluire il traffico su un’unica corsia, una condizione che resterà invariata sino alla conclusione delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile

