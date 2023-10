Intervento dei Vigili del fuoco oltre che di due mezzi di soccorso e della Polizia locale ieri pomeriggio a Giussano.

Scontro tra due vetture: soccorsi e pompieri a Giussano

Intorno alle 15.45 in viale Monza è stato necessario l'intervento dell'autopompa dei pompieri del distaccamento di Seregno e del carro fiamma proveniente da Lissone, mezzo attrezzato per gli incidenti stradali, dopo che due auto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate all'altezza del civico 41.

Congiuntamente ai Vigili del fuoco si sono portati sul posto anche due mezzi di soccorso e l'automedica. Tre le persone soccorse: due donne di 55 e 67 anni e un uomo di 73, nessuna fortunatamente in gravi condizioni.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Giussano, intervenuta sul posto dopo lo schianto.