Scontro tra moto e bici, due studenti dell'Omnicomprensivo in ospedale

Il più giovane, un 14enne, stava attraversando in sella alla sua bicicletta sulle strisce pedonali. L'altro, un 17enne, stava sopraggiungendo in moto superando la fila di auto e lo ha centrato in pieno. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 settembre, a Vimercate.

Entrambi i ragazzi sono finiti in ospedale. Per loro solo lievi ferite, ma in un primo momento si era temuto il peggio.

E' accaduto poco dopo le 14 lungo via Adda, il tratto della Sp3 che dalla rotonda con la Sp2 e la Bananina porta verso Ruginello di Vimercate.

Stava attraversando sulle strisce

Il 14enne, studente del vicino istituto superiore Omnicomprensivo, aveva da poco lasciato la scuola in sella alla sua bici per fare ritorno a casa. Giunto all'altezza del campo di calcio e della pista di atletica della scuola, ha incominciato ad attraversare sulle strisce pedonali per raggiungere l'altro lato della strada e imboccare la ciclopedonale che porta verso Bellusco.

Impatto molto violento

In quel momento da Vimercate, diretta verso la Sp2, stava sopraggiungendo una moto condotta da un 17enne, anche lui studente all'Omnicomprensivo. Il 17enne ha incominciato a superare le auto in colonna senza accorgersi del 14enne che stava attraversando. L'impatto tra la moto e la bicicletta è stato molto violento. Entrambi i ragazzi sono finiti rovinosamente a terra. In un primo momento si sono temute serie conseguenze per entrambi.

Trasferiti entrambi in ospedale

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti in colonna. Pochi minuti dopo sul posto sono giunte un'automedica, due ambulanze e due pattuglie della Polizia locale.

I soccorritori hanno accertato che le condizioni dei due studenti erano fortunatamente meno gravi di quanto si era temuto. Sono quindi stati medicati sul posto e poi trasporti entrambi all'ospedale di Vimercate in codice verde.