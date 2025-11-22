Attimi di paura nella mattinata di oggi, sabato 22 novembre, per uno scontro tra un’auto e un furgone sulla Sp2 a Bellusco.

Scontro tra moto e furgone sulla Sp2, paura per un centauro

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 11, quando – per cause ancora al vaglio degli uomini del Comando di Polizia Locale Brianza Est – i due veicoli si sono scontrati all’altezza del distributore di benzina presente tra le due rotatorie della provinciale.

Immediatamente la situazione è sembrata molto delicata, tant’è che la chiamata ai soccorsi ha portato sul posto un’ambulanza in codice rosso e un’automedica, oltre che i ghisa belluschesi.

Il lavoro dei soccorsi

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 42enne di Cernusco sul Naviglio, che è stato preso subito in carico dai soccorritori. Fortunatamente però, dopo le prime valutazioni del personale medico intervenuto, le condizioni del centauro sono apparse meno gravi del previsto, tant’è che è stato successivamente trasferito in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Parallelamente gli agenti della Polizia Locale hanno iniziato a raccogliere le testimonianze per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, oltre che a far defluire il traffico, sempre molto intenso lungo la provinciale durante il weekend.