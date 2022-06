Scontro tra quattro mezzi pesanti in Autostrada A4: camionista gravissimo

Gravissimo incidente con quattro mezzi pesanti coinvolti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno. Il sinistro si è verificato in Autostrada A4 nel tratto compreso tra lo svincolo di Monza e l'allacciamento della Tangenziale Est di Milano in direzione Brescia.

Scontro tra quattro mezzi pesanti in Autostrada A4

La dinamica dello scontro che, come detto, ha visto coinvolti ben quattro camion, al momento è ancora da chiarire mentre è certo è che sul posto sono state dirottate immediatamente due ambulanze, l'automedica, i Vigili del fuoco di Monza e la Polizia stradale.

Per quanto riguarda i feriti sarebbero molto gravi le condizioni di uno dei camionisti, trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. L'uomo, secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, ha riportato un gravissimo trauma toracico ed è stato trasportato in ospedale con manovre di rianimazione in corso.

Meno gravi le condizioni di altri due camionisti soccorsi: un 55enne che ha riportato un trauma al collo ed è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo e un 52enne, anche lui conducente di un mezzo pesante, che ha riportato un trauma al volto ed è stato trasferito anche lui al San Raffaele in codice giallo.

A causa dell'incidente si sono formate lunghe code sul tratto Autostradale e delle Tangenziali.