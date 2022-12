Scontro tra quattro vetture sulla Milano - Meda

Carambola tra quattro vetture sulla Milano - Meda: ad avere la peggio è stato un ragazzo di 21 anni che è stato portato all'ospedale San Gerardo, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni

Incidente sulla Milano - Meda

Il sinistro è avvenuto giovedì sera, pochi minuti prima delle 22, lungo la Milano - Meda, in direzione Meda, all'altezza di Nova Milanese. L'incidente è avvenuto in un tratto in cui la Statale era a una sola corsia a causa dell'uscita obbligatoria per lavori in corso e ha coinvolto quattro vetture. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 21 anni, conducente di una Matiz, rimasto incastrato nell'abitacolo tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre a cinque mezzi dei pompieri, sono giunte anche un'ambulanza, un'automedica e la Polizia stradale di Milano.

Una volta liberato e dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, il 21enne è stato caricato in ambulanza e portato in codice giallo al San Gerardo di Monza