Quattro persone sono finite in ospedale dopo un incidente tra più auto in corso Garibaldi a Seveso. E’ successo ieri, domenica 30 novembre, intorno alle 13.

Scontro tra tre auto, in quattro in ospedale

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza. L’incidente stradale – la cui dinamica è ancora al vaglio – ha coinvolto tre autovetture. Risultano soccorse quattro persone, tra i 25 e i 50 anni: tre sono state trasportate in codice giallo e una in codice verde agli ospedali San Gerardo di Monza e Pio XI di Desio dal personale sanitario intervenuto con automedica e ambulanze.

Sono intervenute anche le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. Il personale giunto sul posto ha provveduto al soccorso dei feriti e al ripristino delle condizioni di sicurezza dei veicoli coinvolti. Alle operazioni hanno partecipato l’autopompa e il carro fiamma provenienti dal distaccamento di Seregno.

In fase di ricostruzione la dinamica

Le Forze dell’Ordine hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro.