Scontro tra un camion e una bici a Desio: soccorso un 21enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, in via Santi a Desio. Coinvolti un ciclista e un camion che si sono scontrati poco prima delle 15.

Scontro tra un camion e una bici a Desio

In base a quanto è stato possibile accertare la bici e il camion viaggiavano su via Santi, ma su corsie opposte. Per cause ancora da chiarire il ragazzo in sella alla bicicletta, un 21enne, sarebbe finito sull’altra corsia di marcia proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il camion.

Dopo lo scontro sono stati subito allertati i soccorsi: sul posto su sono portati i volontari di Seregno Soccorso e l’automedica in codice rosso. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo le cui condizioni sembrerebbero meno gravi di quanto apparso in un primo momento. L’intervento è stato infatti derubricato in codice giallo e il 21enne trasportato al San Gerardo per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della Polizia locale di Desio sono stati invece impegnati nei rilievi di rito.