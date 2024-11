Scontro tra un camion e una bici: morta una donna di 63 anni

Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, a Seregno.

Scontro tra un camion e una bici: morta una 63enne

Il sinistro è avvenuto in via Galilei, all'altezza dell'intersezione con via Sanzio e ha visto coinvolti un autocarro e una bicicletta sulla quale viaggiava una donna di 63 anni.

I due mezzi, da una prima ricostruzione, viaggiavano nella stessa direzione (verso la Valassina) e per cause ancora da chiarire sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio è stata la ciclista che, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, è deceduta sul posto. La vittima è Filomena Mandarino, che viveva al Lazzaretto.

Il conducente del camion, un uomo di 60 anni, è stato valutato sul posto dai volontari del 118 ma non ospedalizzato.

Ad intervenire a sirene spiegate, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia locale di Seregno e i Carabinieri che stanno ora effettuando i rilievi e le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica del sinistro.

La strada è al momento chiusa al traffico.