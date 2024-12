Scontro tra un camion e una moto, centauro gravissimo

Terribile incidente stradale quello avvenuto stamattina, sabato 21 dicembre 2024, verso le 11,30 sulla Sp Monza-Trezzo, in territorio di Vimercate, all'altezza del "Centro Edile".

Una moto (una Honda) e un camion si sono scontrati e ad avere la peggio è stato un centauro di 40 anni, soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

Sul posto, oltre all'ambulanza, anche ben 4 mezzi della Polizia locale di Vimercate, i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

La dinamica

La dinamica e l'accertamento delle eventuali responsabilità sono ora al vaglio degli agenti della Polizia locale a cui toccherà accertare quanto avvenuto.

Dalle prime sommarie ricostruzioni sembrerebbe che lo schianto sia avvenuto mentre la moto, che proveniva dalla strada comunale Della valle (una strada sterrata che sbuca proprio all'altezza del Centro Edile), stava per immettersi lungo la Strada Provinciale. Impatto che ha coinvolto un camion che proveniva da Vimercate e viaggiava in direzione Trezzo.