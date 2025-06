Scontro tra un furgone e una moto, ferita una giovane moticiclista

Grave incidente stradale quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno 2025, a Lesmo, all'altezza dell'ex scuola elementare di piazza Dante.

L'impatto all'altezza del semaforo

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato allo scontro tra un furgoncino e una moto lungo la strada provinciale, all'altezza di piazza Dante. L'impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento e ha scaraventato a terra la moto, provocando diverse ferite ad una 17enne che si trovava alla guida della sua motocicletta.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia locale di Lesmo e Correzzana, sono arrivati i sanitari, in codice rosso, a bordo di una ambulanza e di una automedica.

Alcuni dei passanti si sono fermati sul luogo del sinistro sia per allertare i soccorsi, sia per prestare il loro aiuto alla giovanissima, aprendo anche ombrelli per ripararla dalla calura e dal sole.

Fortunatamente la giovanissima non è in pericolo di vita, infatti durante le operazioni di soccorso il codice è diventato giallo. Ora toccherà alle forze dell'ordine ristabilire l'esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.