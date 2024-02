Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 febbraio, nel quartiere Molinello a Cesano Maderno.

Scontro tra un furgoncino e una moto: ferito gravemente un 20enne

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.15 in piazza Monte Bianco e ha coinvolto un furgoncino e una moto sulla quale viaggiava un giovane di 20 anni. Ancora da chiarire le cause dello scontro tra i due mezzi che purtroppo ha avuto conseguenze particolamente critiche per il giovane motociclista. Il conducente del motociclo infatti è rimasto incastrato sotto il furgone, e i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto utilizzare dei cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione per estrarre il ferito.

Immediatamente si sono portati sul posto si sono portati anche i soccorsi in codice rosso: in piazza Monte Bianco sono giunti i volontari di Seregno soccorso e l'automedica. Gli operatori del 118 hanno purtroppo confermato la criticità della situazione tanto che il ragazzo è stato caricato sull'autolettiga e trasportato al San Gerardo in codice di massima gravità. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza avrebbe riportato traumi multipli.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cesano: gli agenti in particolare si sono occupati dei rilievi del sinistro che saranno utili a ricostruire con precisone la dinamica dello scontro.

Il traffico nella zona dell'incidente risulta difficoltoso. La strada è stata chiusa al transito per diverso tempo per consentire i rilievi ed è stata riaperta intorno alle 18.40.