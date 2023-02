Grave incidente questa mattina poco dopo le 10 lungo la Sp 45 a Vimercate, all'altezza dell'incrocio con via del Salaino e via per Concorezzo, già teatro di molti incidenti.

Scontro tra un furgone e un'auto sulla Sp45: due persone soccorse

Due ambulanze, un'automedica, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Vimercate sono accorsi sul posto dopo che, pochi minuti prima, per cause ancora da chiarire, un'auto e un furgone sono entrati in collisione tra loro. Un urto particolarmente violento che ha fatto uscire i mezzi dalla carreggiata, spingendoli fino nel campo adiacente la provinciale.

I soccorritori giunti sul posto hanno soccorso una donna di 50 anni e un uomo di 54. Le loro condizioni parrebbero serie ma fortunatamente non gravissime: sono stati trasportati entrambi in ospedale in codice giallo.

Gli agenti della Polizia locale di Vimercate si stanno occupando in questi minuti dei rilievi e della gestione del traffico veicolare che proprio a causa dell'incidente sta subendo rallentamenti.