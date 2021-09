Incidente tra un pullman di linea e una moto sulla Monza Trezzo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 settembre.

Scontro tra un pullman di linea e una moto sulla Monza Trezzo

Secondo quanto è stato possibile accertare, poco prima delle 17.30 l'autobus, che arrivava da Vimercate, ha svoltato a sinistra in direzione di Bellusco. Proprio durante la svolta è stato urtato nella parte posteriore destra dal motociclista, un giovane di 19 anni che viaggiava da Trezzo in direzione Vimercate.

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi. Oltre ai volontari di Cornate sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso proveniente da Milano. Le condizioni del ragazzo inizialmente apparse serie, dopo gli accertamenti degli operatori sanitari, sono state giudicate buone.

Al momento il giovane sta per essere trasferito in ospedale in ambulanza in codice verde. I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Vimercate.

Si segnala traffico rallentato in entrambe le direzioni.