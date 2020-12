Scontro tra un trattore e una moto a Triuggio: 61enne finisce al Niguarda

Grave incidente stradale intorno alle 11.15 a Triuggio. Si tratta di uno scontro tra un trattore e un motociclo. Sul posto l’elisoccorso, che non è però riuscito ad atterrare a causa della nebbia, Carabinieri e Polizia locale.

Scontro tra un trattore e una moto a Triuggio

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’incidente si è verificato in via Don Colli all’altezza del civico 75. A seguito dell’impatto tra un trattore e un motociclo il 61enne che era in sella al mezzo a due ruote, è stato soccorso in codice rosso. Sul posto è stato richiesto inizialmente l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Como, oltre all’ambulanza e all’automedica.

Mentre i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati nei rilievi per chiarire meglio la dinamica del sinistro, il 61enne è stato assistito dal personale del 118. Dopo le cure sul posto è stato disposto il trasferimento all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

