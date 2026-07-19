Scontro tra una vettura e un autobus di linea

Violento sconto tra una autovettura e un autobus di linea, due persone ferite

Il sinistro

L’incidente è avvenuto sabato, intorno alle 12.30, lungo via Bergamo a Bellusco.

L’impatto tra i due mezzi è stato violento e sul posto si è reso necessario l’intervento di una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’evento, e del personale del 118.

Due persone sono rimaste ferite e, dopo le prime cure direttamente sul posto, sono state trasportate in ospedale in codice giallo.