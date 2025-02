Intervento di tre mezzi di soccorso e due squadre dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa sulla Sp 45 in territorio di Vimercate.

Scontro tra un'auto e un camion nella notte sulla Sp45

Poco prima delle 3.30 infatti, circa all'altezza delle Torri Bianche, una vettura e un autocarro sono entrati in collisione per motivi ancora in corso d'accertamento.

Subito dopo lo scontro sul posto si sono portati i volontari del soccorso di Avps Vimercate e due mezzi dei Vigili del fuoco: l'autopompa dalla sede centrale di Monza e un'altra autopompa da Vimercate. I Vigili del fuoco hanno lavorato sia per soccorrere i feriti sia per ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

Risultano due feriti, una persona di 25 anni e un uomo di 27, entrambi trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.