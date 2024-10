Soccorritori, Vigili del fuoco e forze dell'ordine questa mattina, martedì 29 ottobre, sono accorsi sulla Strada Statale 35 dei Giovi, all'altezza di Cesano Maderno, a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e un furgone.

Scontro tra un'auto e un furgone sulla SS35

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, all'altezza del km 141: per cause ancora da accertare i due veicoli sono entrati in collisione e due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un uomo di 35 anni e di un uomo di 55.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con l'ambulanza e l'automedica e i Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno e di Lissone, rispettivamente con l'autopompa e il carro fiamma.

I feriti sono stati valutati sul posto e poi trasportati in ospedale in codice giallo per le valutazioni mediche del caso. I rilievi invece sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Seregno.