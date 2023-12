Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre, a Briosco.

Scontro tra un'auto e un mezzo pesante, soccorse due persone

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17 in via Monte Bianco, non lontano dall'incrocio con via Garibaldi. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e un'autovettura. Due i feriti: un uomo di 59 anni e una donna di 48.

I soccorsi si sono attivati tempestivamente insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno e Carate Brianza che, una volta giunti sul posto, hanno lavorato a lungo per liberare una delle persone coinvolte, rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura, e successivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

I due feriti, dopo essere stati valutati sul posto dai soccorritori, sono stati trasportati in ospedale, uno in codice giallo, l'altro in codice verde.

Al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno effettuati i rilievi sul posto, la dinamica del sinistro.