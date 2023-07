Scontro tra un'auto e un monopattino: 36enne grave in ospedale

Sarebbero molto gravi le condizioni di una donna di 36 anni vittima questa mattina di un incidente a Meda.

Meda, 36enne in monopattino travolta da un'auto

Il sinistro si è verificato poco dopo le 7.30 in via Tre Venezie, nel quartiere Polo, all'altezza della rotonda che si trova a ridosso della Milano Meda.

In base a quanto ricostruito fino a questo momento un 82enne a bordo di una Fiat Panda, uscito dalla Superstrada Milano Meda, nell'impegnare la rotonda ha impattato contro il monopattino su cui viaggiava la 36enne.

I soccorsi

Uno scontro violento a seguito del quale sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i volontari di Avis Meda, l'automedica e gli agenti della Polizia locale cittadina. La 36enne, di nazionalità straniera e residente a Carugo, è stata caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso per tutti gli accertamenti di rito.

All'automobilista invece è stata sospesa la patente di guida in attesa di conoscere la prognosi della donna. I rilievi di rito sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale medese.