Scontro tra un'auto e un monopattino a Besana

Due persone ferite

Sono due le persone rimaste ferite dallo scontro avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, alla rotonda tra viale Kennedy e via Verga a Besana. L'incidente ha coinvolto un'auto, sulla quale viaggiava una donna di 44 anni e un monopattino, condotto da un ragazzo di 19 anni.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati in codice rosso, l'ambulanza e gli agenti della Polizia locale. Lo scontro tra i mezzi, avvenuto alla rotatoria davanti al supermercato Iperal: il giovane a bordo del monopattino, che ha riportato diverse ferite finendo a terra, è stato subito soccorso e portato in codice giallo in ospedale. Soccorsa anche la conducente dell'auto, che ha avuto un malore subito dopo l'incidente.