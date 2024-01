Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio, all'incrocio tra via Beccaria e via Parini a Seregno.

Scontro tra un'auto e un motorino: in ospedale un 46enne

Il sinistro, che ha coinvolto una vettura di piccola cilindrata e un motorino, è avvenuto poco dopo le 14.30, quando i due mezzi sono entrati in collissione, per cause ancora da chiarire con precisione. Ad avere bisogno di assistenza medica è stato il 46enne che viaggiava sullo scooter. L'uomo, subito soccorso dal volontari della Croce bianca di Besana intervenuti sul posto con il supporto dell'automedica, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato trasportato in ospedale, fortunatamente in codice verde.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Seregno che hanno effettuato i rilievi di rito utili a capire con precisione la dinamica dello scontro.