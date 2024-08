Scontro tra un'auto e un quad a Giussano, due feriti gravi

E' atterrato anche l'elisoccorso questa mattina, sabato 31 settembre, a Giussano, per soccorrere una delle tre persone ferite nell'incidente che si è verificato lungo via Alberto da Giussano, rettilineo che conduce ad Arosio.

Scontro tra un'auto e un quad

Lo scontro tra una Fiat Panda e un quad è avvenuto intorno alle 11. Coinvolti la donna alla guida dell'auto e i due passeggeri - un uomo e una donna - del quad. Sono stati questi ultimi ad avere la peggio, ambedue soccorsi in codice rosso. L'uomo, in particolare, è stato trasportato al pronto soccorso a bordo dell'eliambulanza in condizioni critiche.

Atterrato l'elisoccorso

Sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Giussano e Mariano Comense. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Como e atterrato in un campo nei pressi del luogo del sinistro. Al lavoro anche Carabinieri e Polizia locale. Via Alberto da Giussano è stata al momento chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

