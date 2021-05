Scontro tra un’auto e un tir sulla Tangenziale Nord: due feriti. L’incidente è avvenuto all’altezza del tratto Cinisello Sud – Nova Milanese intorno alle 13.45.

Diverse ambulanze, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 maggio, lungo al Tangenziale Nord, nel tratto tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese. Qui, intorno alle 13.46 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto e un tir: i due mezzi, per cause ancora da chiarire, sono entrati in collisione.

Sul posto sono giunte tempestivamente diverse ambulanze, oltre all’elisoccorso proveniente da Bergamo. Anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Monza e Lissone hanno lavorato a lungo sulla A52.

Due le persone rimaste coinvolte: una donna di 57 anni e un uomo di 65. A seguito degli accertamenti medici un’ambulanza è ripartita verso l’ospedale San Gerardo in codice giallo mentre l’elisoccorso ha trasportato l’altro ferito al Papa Giovanni di Bergamo.