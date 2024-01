Scontro tra un'auto e una bici elettrica, ferito un 25enne a Paina

Incidente ieri, 23 gennaio, nel pomeriggio. a Paina di Giussano . Una bici elettrica è rimasta incastrata sotto un'auto, dopo l'urto con la vettura. Un giovane di 25 anni è finito in ospedale, al Niguarda di Milano.

A Paina

Una bici elettrica è finita sotto un'auto, ieri, martedì 23 gennaio. L'incidente si è verificato in via 4 Novembre, a Paina, poco prima delle 18. Da quanto è stato possibile ricostruire, l'auto proveniva da via Corridoni, ha superato il semaforo in verde, entrando in via 4 Novembre, quando si è scontrata con una bici elettrica. Violento l'urto, tanto che la bici è rimasta incastra sotto il mezzo.

I soccorsi